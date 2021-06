Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne, Sablons sur Huisne Vide-greniers Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Vide-greniers Sablons sur Huisne, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Sablons sur Huisne. Vide-greniers 2021-07-04 07:00:00 07:00:00 – 2021-07-04 19:00:00 19:00:00 Le Bourg Condeau

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne Vide-greniers dans le bourg dans le bourg de Condeau – Restauration sur place – Port du masque obligatoire – Organisé par le comité des fêtes. Infos exposants : réservé aux particuliers – sans réservation – 1,50€ le mètre linéaire – accueil des exposants dans le bas du bourg près de l’église à partir de 6 heures. Vide-greniers dans le bourg dans le bourg de Condeau – Restauration sur place – Port du masque obligatoire – Organisé par le comité des fêtes. Infos exposants : réservé aux particuliers – sans réservation – 1,50€ le mètre linéaire – accueil des… +33 6 07 83 67 34 Vide-greniers dans le bourg dans le bourg de Condeau – Restauration sur place – Port du masque obligatoire – Organisé par le comité des fêtes. Infos exposants : réservé aux particuliers – sans réservation – 1,50€ le mètre linéaire – accueil des exposants dans le bas du bourg près de l’église à partir de 6 heures. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sablons sur Huisne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse Le Bourg Condeau Ville Sablons sur Huisne lieuville 48.38461#0.83037