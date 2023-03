Vide-greniers Rue Pertuisot Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr L’association de la Chaume Pertuisot organise son vide-greniers annuel dans son quartier (rue Pertuisot) depuis de nombreuses années, un rendez-vous à ne pas manquer tant pour les exposants (1€ le mètre) que pour les visiteurs qui pourront déambuler dans ce joli quartier excentré de la ville à découvrir ou à redécouvrir.

Une buvette et une petite restauration (il y aura des frites comme l’année dernière ! Et peut-être des saucisses qui vont bien avec…).

Bref, réservez cette date dans votre agenda ! Pour les exposants, arrivée à partir de 7h30. Ouverture au public dès 9h et jusqu’à 18h. Gratuit pour les visiteurs, 1€/mètre pour les exposants. associationchaumepertuisot@gmail.com Rue Pertuisot Chaume Pertuisot en extérieur Semur-en-Auxois

