2022-07-02 05:00:00 – 2022-07-02 18:00:00

Hautes-Pyrénées Rabastens-de-Bigorre EUR 3 Vide-greniers organisé dans le cadre de Fest’in Marcat 3€ le mètre linéaire

Tables non fournies

Café offert à chaque exposant

buvette et restauration sur place inscription par téléphone uniquement.

