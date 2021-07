Quévert Quévert Côtes-d'Armor, Quévert Vide-greniers Quévert Quévert Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quévert Côtes d’Armor Quévert Côtes-d’Armor Bretagne Le club de Rink-Hockey de Dinan-Quévert organise un vide grenier sur le parking de l’école de Quévert rue du Val le dimanche 5 septembre. Ce vide-greniers est organisé afin de financer la participation au championnat d’Europe de l’équipe des moins de 17 ans au mois d’octobre en Espagne. +33 6 07 71 96 82 Le club de Rink-Hockey de Dinan-Quévert organise un vide grenier sur le parking de l’école de Quévert rue du Val le dimanche 5 septembre. Ce vide-greniers est organisé afin de financer la participation au championnat d’Europe de l’équipe des moins de 17 ans au mois d’octobre en Espagne. Visuel libre de droit dernière mise à jour : 2021-07-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme SIT BretonSIT Breton

lieuville 48.44819#-2.07401