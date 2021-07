Provenchères-et-Colroy Provenchères-et-Colroy Provenchères-et-Colroy, Vosges VIDE-GRENIERS Provenchères-et-Colroy Provenchères-et-Colroy Catégories d’évènement: Provenchères-et-Colroy

Provenchères-et-Colroy Vosges Provenchères-et-Colroy 20ème édition.

Réservations uniquement pour les exposants (10 € les 5 ml et 1,50 € le mètre supplémentaire).

Mise en place des exposants à partir de 6 h.

Fournir obligatoirement une copie de pièce d’identité, un chèque de caution de 20 € est demandé et restitué en fin de journée après vérification de l’emplacement. Vide-greniers ouvert aux professionnels. (tarifs identique) également aux artisans, aux mêmes conditions.

Contact : Sandra Dufour (présidente) au 06 07 62 11 75.

Les exposants et visiteurs sont priés de respecter les règles de distanciations sociales et du port du masque lors des attroupements de plus de 6 personnes. +33 3 29 51 13 12 Vosges Matin dernière mise à jour : 2021-07-22 par

