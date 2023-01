Vide-greniers Pommerit-le-Vicomte, 27 août 2023, Pommerit-le-Vicomte . Vide-greniers 22, Hent Don Parc de la résidence de l’If Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor Parc de la résidence de l’If 22, Hent Don

2023-08-27 08:00:00 – 2023-08-27 18:00:00

Parc de la résidence de l’If 22, Hent Don

Pommerit-le-Vicomte

Côtes-d’Armor Vide-greniers organisé par l’Association des Bénévoles et Amis des résidents de la résidence de l’If. Les bénéfices permettront de participer aux sorties et distractions des résidents. Buvette – salon de thé avec les traditionnelles crêpes bretonnes et petite restauration sur place. Accueil des exposants à partir de 8h. Parc de la résidence de l’If 22, Hent Don Pommerit-le-Vicomte

