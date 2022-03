Vide-Greniers Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Vide-Greniers Plouescat, 18 avril 2022, Plouescat. Vide-Greniers Salle Omnisport de la Poste Rue de Verdun Plouescat

2022-04-18 09:00:00 – 2022-04-18 17:00:00 Salle Omnisport de la Poste Rue de Verdun

Plouescat Finistère Plouescat Vide-Greniers de l’Association du Jumelage de Plouscat/Braunton. Possibilité d’exposer en intérieur ou en extérieur de la salle.

Petite restauration sur place. Café/crêpe d’accueil pour les exposants.

Convivialité assurée.

Heure minimum de remballage exigée = 17Heures.

Fléchage pour faciliter l’accès. Vide-Greniers de l’Association du Jumelage de Plouscat/Braunton. Possibilité d’exposer en intérieur ou en extérieur de la salle.

Petite restauration sur place. Café/crêpe d’accueil pour les exposants.

Convivialité assurée.

Heure minimum de remballage exigée = 17Heures.

Fléchage pour faciliter l’accès. Salle Omnisport de la Poste Rue de Verdun Plouescat

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Salle Omnisport de la Poste Rue de Verdun Ville Plouescat lieuville Salle Omnisport de la Poste Rue de Verdun Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Vide-Greniers Plouescat 2022-04-18 was last modified: by Vide-Greniers Plouescat Plouescat 18 avril 2022 finistère Plouescat

Plouescat Finistère