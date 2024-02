Vide-greniers Place de l’Orée du Bois Mesquer, samedi 20 juillet 2024.

Vide-greniers Inscriptions en ligne : https://reservation.brocabrac.fr/m/7229 Organisation par la Ville de Mesquer et l’Amicale du CIS du Mès 20 juillet et 17 août Place de l’Orée du Bois Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-20T09:00:00+02:00 – 2024-07-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-17T09:00:00+02:00 – 2024-08-17T18:00:00+02:00

Place de l'Orée du Bois Quimiac 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 42 58 74 animations@mesquerquimiac.fr http://www.mesquerquimiac.fr https://www.labaule-guerande.com/vide-greniers-mesquer.html http://reservation.brocabrac.fr/m/7229

FAMILLE LOISIRS