Vide-greniers, ————– **Organisé par le Comité des fêtes d’Escalquens** ### Dimanche 15 mai 2022, ### de 9h à 17h, Place de l’Enclos Buvette et restauration rapide sur place (sandwichs, grillades et frites, churros) **Inscriptions :** le mercredi et samedi de 14h à 18h au Berjean * 1 stand : 12€ * 2 stands : 22€ Dimanche 15 mai 2022 Place de l’Enclos à Escalquens place de l’enclos escalquens 31750 Escalquens Haute-Garonne

