Vide-greniers Piégut-Pluviers, dimanche 28 juillet 2024.

Vide-greniers Piégut-Pluviers Dordogne

Exposants 2€ le mètre

Particuliers et professionnels

Buvette et restauration

De 8h30 à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 08:30:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Stade

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comiedesfetes.piegut@free.fr

L’événement Vide-greniers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2024-03-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin