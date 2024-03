Vide-greniers Payroux, dimanche 13 octobre 2024.

Vide-greniers Payroux Vienne

Carrefour de la rue du pont Perrin et de la rue de chez Valade

Vide-greniers 2€ par véhicule et par emplacement jusqu’à 10 m (installation de5h30 à 8h)

Possibilité d’avoir plus grand.

Restauration food-truck, sandwichs, boulangerie-viennoiseries, miel, glace, buvette …

Défilé de majorettes, activités enfants, animations forains, bourriche, tir à l’arc, animation par la banda de Dissay et exposition et baptêmes de voiture de collection à partir de 10h, …

Marchand de volailles de 7h30 à 18h.

Marchand d’huitres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 08:00:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide-greniers Payroux a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou