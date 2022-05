Vide-greniers par Tennis Club Guérandais La Coulée Verte Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Vide-greniers par Tennis Club Guérandais La Coulée Verte, 15 mai 2022, Guérande. Vide-greniers par Tennis Club Guérandais

La Coulée Verte, le dimanche 15 mai à 09:00

Sur place : Restauration, Sandwichs, Boissons, Café etc… Lieu agréable, bonne humeur garantie 1 café offert pour les exposants

Emplacement: 14

Sur place : Restauration, Sandwichs, Boissons, Café etc… Lieu agréable, bonne humeur garantie 1 café offert pour les exposants La Coulée Verte rue du Sénéchal 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu La Coulée Verte Adresse rue du Sénéchal 44350 Guerande Ville Guérande lieuville La Coulée Verte Guérande Departement Loire-Atlantique

La Coulée Verte Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Vide-greniers par Tennis Club Guérandais La Coulée Verte 2022-05-15 was last modified: by Vide-greniers par Tennis Club Guérandais La Coulée Verte La Coulée Verte 15 mai 2022 Guérande La Coulée Verte Guérande

Guérande Loire-Atlantique