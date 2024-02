VIDE-GRENIERS PAR TENNIS CLUB GUÉRANDAIS rue du Sénéchal Guérande, dimanche 14 avril 2024.

VIDE-GRENIERS PAR TENNIS CLUB GUÉRANDAIS rue du Sénéchal Guérande Loire-Atlantique

Vide-greniers extérieur. Restauration sur place.

Les inscriptions se font par mail ou par téléphone. Les emplacements sont attribués par ordre d’arrivée.

Arrivée le matin entre 7h et 8h30. Départ après 17h.

Chaises et tables non fournies.

1 café offert par emplacement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

rue du Sénéchal La Coulée Verte

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire videgreniers.tcg@gmail.com

L’événement VIDE-GRENIERS PAR TENNIS CLUB GUÉRANDAIS Guérande a été mis à jour le 2024-02-25 par eSPRIT Pays de la Loire