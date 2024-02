Vide-greniers par l’APEL Saint-François Salle des Sports St molf, dimanche 14 avril 2024.

Vide-greniers par l’APEL Saint-François Emplacement 3m x 2m Réservé aux particuliers Ouverture aux exposants à partir de 6h30 Bar et restauration sur place Renseignements et réservations : apelsaintfrancoissaintmolf@gmail.com Dimanche 14 avril, 08h30 Salle des Sports Emplacement: 14

Emplacement 3m x 2m

Réservé aux particuliers

Ouverture aux exposants à partir de 6h30

Bar et restauration sur place

Renseignements et réservations : apelsaintfrancoissaintmolf@gmail.com

Salle des Sports Rue de la Roche Blanche 44350 St molf St molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 62 82 16 12 nathalievilfeu@orange.fr

