Vide-greniers par la Compagnie d’Arc de Guérande Coulée Verte Guérande, dimanche 12 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-12T09:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T09:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

Bar et restauration sur place.

Réservé aux particuliers.

Inscription en ligne sur le site helloasso : Compagnie d’arc de Guérande. Aucune inscription sur place.

Tables non fournies.

Coulée Verte Rue du Sénéchal 44350 Guerande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 90 03 13 »}, {« type »: « email », « value »: « videgrenierarcguerande@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-greniers-par-la-compagnie-d-arc-de-guerande-guerande.html »}]

