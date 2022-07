VIDE-GRENIERS Pair-et-Grandrupt, 3 juillet 2022, Pair-et-Grandrupt. VIDE-GRENIERS

Terrain de loisirs de Vanifosse Pair-et-Grandrupt Vosges

2022-07-03 06:00:00 – 2022-07-03

Vosges Pair-et-Grandrupt Tarif exposant : 10 € les 5 mètres, 1,50 € le mètre supplémentaire.

Buvette et petite restauration sur place.

Renseignements au 06 08 21 59 09. +33 6 08 21 59 09 Pair-et-Grandrupt

