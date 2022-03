Vide-greniers Ouzouer-des-Champs, 20 mars 2022, Ouzouer-des-Champs.

Vide-greniers Ouzouer-des-Champs

2022-03-20 07:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

Ouzouer-des-Champs Loiret Ouzouer-des-Champs

Vide-grenier organisé par le Club Sport et Détente sur la place du Pâtis. Animation country “The Happy Heels/ID Just Danse, buvette et restauration sur place, jeux enfants.

Vide-greniers

+33 6 24 95 53 27

Vide-grenier organisé par le Club Sport et Détente sur la place du Pâtis. Animation country “The Happy Heels/ID Just Danse, buvette et restauration sur place, jeux enfants.

Club Sport et Détente

Ouzouer-des-Champs

dernière mise à jour : 2022-03-01 par