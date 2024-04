Vide-greniers Orval sur Sienne, dimanche 16 juin 2024.

Vide-greniers Orval sur Sienne Manche

Vide-greniers à Orval-sur-Sienne le dimanche 16 juin avec réservation possible 1€ le mètre. Sur place petite restauration et buvette.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16

Orval sur Sienne 50660 Manche Normandie

L’événement Vide-greniers Orval sur Sienne a été mis à jour le 2024-04-02 par Coutances Tourisme