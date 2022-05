Vide-greniers organisé par le Rotary Club Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Vide-greniers organisé par le Rotary Club Perros-Guirec, 8 mai 2022, Perros-Guirec.

2022-05-08

Perros-Guirec Côtes d’Armor Le “Rotary Club” de Perros-Guirec organise son vide-greniers sur l’esplanade de la douane le dimanche 8 mai.

Les fonds seront reversés à l’association “Histoire d’un Jour” Pour les exposants:

Particuliers et professionnels: 4 euros/ML (min. 2 mètres) et 2 euros le mètre supplémentaire.

Pour tout renseignement complémentaire: 06 43 23 26 14 ou 06 42 24 16 53

