2022-05-15 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Oëlleville 88500 Oëlleville Vide Greniersdans les rues du village organisé par l’Association Familles Rurales et l’Amicale des sapeurs pompiers d’Oelleville.

Tarif au mètre linéaire 2€.

Réservation auprès de Madame Kern Sarah KERN Sarah 25, route de Grimonviller 88500 CHEF HAUT +33 3 29 65 67 70 Association Familles Rurales d’Oelleville

