Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210, Saint-Rémy-de-Provence Vide-greniers nocturne Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: 13210

Saint-Rémy-de-Provence

Vide-greniers nocturne Saint-Rémy-de-Provence, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Rémy-de-Provence. Vide-greniers nocturne 2021-06-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-06-19 23:00:00 23:00:00 Place Général de Gaulle Association Rêvons et Faisons Ensemble

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Vide-greniers sur la place Général de Gaulle le 19 juin en nocturne de 16h à 23h !

Dans le respect des règles sanitaires

15€ l’emplacement – réservation par téléphone au 06 58 10 08 14. Vide-greniers à Saint-Rémy-de-Provence, Place Général de Gaulle le 19 juin de 16h à 23h ! revonsetfaisonsensemble@gmail.com +33 6 58 10 08 14 Vide-greniers à Saint-Rémy-de-Provence, Place Général de Gaulle le 19 juin de 16h à 23h ! Vide-greniers sur la place Général de Gaulle le 19 juin en nocturne de 16h à 23h !

Dans le respect des règles sanitaires

15€ l’emplacement – réservation par téléphone au 06 58 10 08 14. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 13210, Saint-Rémy-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Place Général de Gaulle Association Rêvons et Faisons Ensemble Ville Saint-Rémy-de-Provence