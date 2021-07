Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Vide-greniers Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Vide-greniers 2021-07-19 06:00:00 – 2021-07-19 18:00:00 Rue du Huit Mai 1945 Centre bourg

Un vide-grenier organisé par le club de football l'Olympique léodgarien se tiendra dimanche 19 septembre de 6 h à 18 h à Saint-Liguaire. Environ 300 exposants seront au rendez-vous. Chineurs à partir de 8h.

Restauration sur place

