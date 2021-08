Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Vide greniers Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Vide greniers Nay, 5 septembre 2021, Nay. Vide greniers 2021-09-05 – 2021-09-05 Place du 8 Mai 1945 Fronton

Nay Pyrénées-Atlantiques 1.5 1.5 EUR Rendez-vous pour le traditionnel vide-greniers en plein air du Lion Club Nay l’Arribère. Près de 500 mètres de linéaires seront à disposition des exposants pour présenter leurs objets. Le bénéfice de l’organisation sera consacré aux œuvres sociales du Lions Club de Nay. Rendez-vous pour le traditionnel vide-greniers en plein air du Lion Club Nay l’Arribère. Près de 500 mètres de linéaires seront à disposition des exposants pour présenter leurs objets. Le bénéfice de l’organisation sera consacré aux œuvres sociales du Lions Club de Nay. Rendez-vous pour le traditionnel vide-greniers en plein air du Lion Club Nay l’Arribère. Près de 500 mètres de linéaires seront à disposition des exposants pour présenter leurs objets. Le bénéfice de l’organisation sera consacré aux œuvres sociales du Lions Club de Nay. pixabay dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Place du 8 Mai 1945 Fronton Ville Nay lieuville 43.17661#-0.26255