Vide-greniers Montfarville, 22 août 2021, Montfarville. Vide-greniers 2021-08-22 08:00:00 – 2021-08-22 18:00:00

Montfarville Manche Montfarville Organisé par le comité des fêtes de Montfarville, venez chiner sur le terrain derrière la Mairie, restauration et buvette toute la journée

