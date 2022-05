Vide-greniers Moirax Moirax Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Moirax

Vide-greniers Moirax, 12 juin 2022, Moirax. Vide-greniers Parking du Rempart Parc du Prieuré Moirax

2022-06-12 – 2022-06-12 Parking du Rempart Parc du Prieuré

Moirax Lot-et-Garonne Moirax EUR 6 6 Vide grenier de Moirax.

En simultané avec la foire aux livres. MINO, une voix douce et atypique vous fera voyager entre la pop et la soul avec quelques

escales jazzy. Vide grenier de Moirax.

En simultané avec la foire aux livres. asso fêtes et loisirs

Parking du Rempart Parc du Prieuré Moirax

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Moirax Autres Lieu Moirax Adresse Parking du Rempart Parc du Prieuré Ville Moirax lieuville Parking du Rempart Parc du Prieuré Moirax Departement Lot-et-Garonne

Moirax Moirax Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moirax/

Vide-greniers Moirax 2022-06-12 was last modified: by Vide-greniers Moirax Moirax 12 juin 2022 Lot-et-Garonne Moirax

Moirax Lot-et-Garonne