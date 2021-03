Melleray Melleray Melleray, Sarthe VIDE-GRENIERS Melleray Catégories d’évènement: Melleray

Sarthe

VIDE-GRENIERS, 14 mars 2021-14 mars 2021, Melleray. VIDE-GRENIERS 2021-03-14 – 2021-03-14

Melleray Sarthe Melleray Le comité des fêtes et le club de foot de Melleray organise une brocante dans le bourg du village. Boudin cuit sur place. +33 7 69 11 72 29 Le comité des fêtes et le club de foot de Melleray organise une brocante dans le bourg du village. Boudin cuit sur place.

Détails Catégories d’évènement: Melleray, Sarthe Autres Lieu Melleray Adresse Ville Melleray