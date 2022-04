Vide-greniers Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet

Vide-greniers Maubourguet, 22 mai 2022, Maubourguet. Vide-greniers MAUBOURGUET Halle Maubourguet

2022-05-22 07:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 MAUBOURGUET Halle

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet Vide-greniers organisé par le SOM Danse sous la halle, restauration sur place & animations de danse. 3€ le mètre linéaire +33 6 74 01 86 09 MAUBOURGUET Halle Maubourguet

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Autres Lieu Maubourguet Adresse MAUBOURGUET Halle Ville Maubourguet lieuville MAUBOURGUET Halle Maubourguet Departement Hautes-Pyrénées

Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubourguet/

Vide-greniers Maubourguet 2022-05-22 was last modified: by Vide-greniers Maubourguet Maubourguet 22 mai 2022 Hautes-Pyrénées Maubourguet

Maubourguet Hautes-Pyrénées