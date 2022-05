Vide-greniers matinal Lanrodec, 12 juin 2022, Lanrodec.

Vide-greniers matinal Lanrodec

2022-06-12 07:00:00 – 2022-06-12 13:30:00

Lanrodec 22170

Autour du gymnase et du terrain de foot de Lanrodec, sur terrain bitumé ; extension sur le parking du cimetière possible de l’autre côté de la route pour les gros stands avec gros véhicules. Emplacement libre sans réservation. possibilité de mettre son véhicule à coté. A vous de délimiter votre emplacement.

Restauration sur place café et sandwiches. L’idée est de faire comme à Bulat. Avec une réitération tous les 2 mois.

Merci de me laisser un sms si vous avez l’intention de venir vendre pour connaître le nombre de participants.

+33 6 47 65 87 00

Lanrodec

