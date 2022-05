Vide-greniers Matignon Matignon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Matignon

Vide-greniers Matignon, 18 septembre 2022, Matignon. Vide-greniers Jardins de l’EHPAD 11 rue Ledan Matignon

2022-09-18 08:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 Jardins de l’EHPAD 11 rue Ledan

Matignon Côtes d’Armor Organisé par l’Association Les Amis de Marthe. nLes bénéfices éventuels sont reversés pour financer des animations et du matériel pour les résidents de l’EHPAD. +33 2 96 41 02 79 Organisé par l’Association Les Amis de Marthe. nLes bénéfices éventuels sont reversés pour financer des animations et du matériel pour les résidents de l’EHPAD. Jardins de l’EHPAD 11 rue Ledan Matignon

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Matignon Autres Lieu Matignon Adresse Jardins de l’EHPAD 11 rue Ledan Ville Matignon lieuville Jardins de l’EHPAD 11 rue Ledan Matignon Departement Côtes d’Armor

Matignon Matignon Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/matignon/

Vide-greniers Matignon 2022-09-18 was last modified: by Vide-greniers Matignon Matignon 18 septembre 2022 Côtes-d’Armor Matignon

Matignon Côtes d’Armor