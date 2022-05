Vide-greniers Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Vide-greniers Mareuil en Périgord, 12 juin 2022, Mareuil en Périgord.

2022-06-12 – 2022-06-12

Mareuil en Périgord Dordogne Mareuil en Périgord Vide-greniers. Accueil exposants 7h00. 1,50€ le mètre. Vélos fleuris: vélo ou trottinette. Inscription obligatoire au 06 01 73 56 25. Possibilité de déposer les vélos le samedi ou le dimanche matin. Tout enfant de 3 à 11 ans de Mareuil et d’ailleurs. Exposition des vélos toute la journée. 15h remise des prix. Classement 3 à 6 ans. Classement 7 à 11 ans.

