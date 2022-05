Vide-greniers Marcillac-la-Croze, 5 juin 2022, Marcillac-la-Croze. Vide-greniers Marcillac-la-Croze

2022-06-05 00:00:00 00:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00

Marcillac-la-Croze Marcillac-la-Croze Le centre du village accueille in vide-greniers. Buvette et restauration sur place. Marcillac-la-Croze

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Marcillac-la-Croze Autres Lieu Marcillac-la-Croze Adresse Ville Marcillac-la-Croze lieuville Marcillac-la-Croze

Vide-greniers Marcillac-la-Croze 2022-06-05 was last modified: by Vide-greniers Marcillac-la-Croze Marcillac-la-Croze 5 juin 2022

Marcillac-la-Croze