Vide-greniers, marché paysans et 2 spectacles gratuits plan d’eau “Chez Tony” Adriers Catégories d’évènement: Adriers

Vienne

Vide-greniers, marché paysans et 2 spectacles gratuits plan d’eau “Chez Tony”, 15 mai 2022, Adriers. Vide-greniers, marché paysans et 2 spectacles gratuits

le dimanche 15 mai à plan d’eau “Chez Tony”

L’APE d’Adriers est heureuse de vous inviter à venir partager un moment convivial Au programme : Vide-grenier (réservé aux particuliers) Marché paysans Restauration sur place (marché producteurs, saucisses, frites,…) Buvette Tombola ET NOUVEAUTE….. 2 Spectacles gratuits !!!!! 15h « les 2 grenouilles à grande bouche » 16h « conférence/confiserie les 2 grenouilles à grande » bouche Rendez vous au plan d’eau « chez Tony » Dimanche 15 Mai 2022 De 8h30 à 17h Informations vide grenier : 2€ le ML, accueil de 6h à 8h30 Réservation au 06.43.69.43.93, inscription obligatoire par téléphone ou mail avant le 7 mai Pièce à joindre pour valider la demande : – 1 chèque libellé à l’ordre de l’APE d’Adriers -1 copie recto/verso de votre pièce d’identité – l’attestation d’inscription (fourni sur demande) Mail : [ape.adriers86@gmail.com](mailto:ape.adriers86@gmail.com) Courrier : Mairie, à l’attention de l’APE – 41 rue Principale 86430 Adriers

entrée libre public conditions de participations vide-greniers et marché paysans dans la description

Nous vous invitons à venir partager un moment convivial Au programme : Vide-greniers, Marché paysans, Restauration sur place, Buvette, Tombola … ET NOUVEAUTE….. 2 Spectacles gratuits !!!!! plan d’eau “Chez Tony” rue du chaffaud, 86430 Adriers Adriers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T06:00:00 2022-05-15T08:30:00;2022-05-15T08:30:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Adriers, Vienne Autres Lieu plan d'eau "Chez Tony" Adresse rue du chaffaud, 86430 Adriers Ville Adriers lieuville plan d'eau "Chez Tony" Adriers Departement Vienne

plan d'eau "Chez Tony" Adriers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/adriers/

Vide-greniers, marché paysans et 2 spectacles gratuits plan d’eau “Chez Tony” 2022-05-15 was last modified: by Vide-greniers, marché paysans et 2 spectacles gratuits plan d’eau “Chez Tony” plan d'eau "Chez Tony" 15 mai 2022 Adriers plan d'eau "Chez Tony" Adriers

Adriers Vienne