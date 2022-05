Vide-greniers, marché aux puces Lanzac Lanzac Catégories d’évènement: Lanzac

Lot

Vide-greniers, marché aux puces Lanzac, 8 mai 2022, Lanzac. Vide-greniers, marché aux puces Lanzac

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Lanzac Lot Lanzac Un vide-greniers est proposé au coeur du parc des loisirs de ce joli petit village, un parking est prévu à proximité du vide-grenier.

Buvette et restauration sur place. Toilettes sur site. +33 6 10 76 26 31 Brocante Curemonte

Lanzac

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lanzac, Lot Autres Lieu Lanzac Adresse Ville Lanzac lieuville Lanzac Departement Lot

Lanzac Lanzac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanzac/

Vide-greniers, marché aux puces Lanzac 2022-05-08 was last modified: by Vide-greniers, marché aux puces Lanzac Lanzac 8 mai 2022 Lanzac Lot

Lanzac Lot