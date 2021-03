Lanzac Lanzac Lanzac, Lot Vide-Greniers, Marché aux Puces à Lanzac Lanzac Catégories d’évènement: Lanzac

Lot

Vide-Greniers, Marché aux Puces à Lanzac 2021-05-08 08:00:00 08:00:00 – 2021-05-08 18:00:00 18:00:00

Lanzac Lot Lanzac Un vide-greniers est proposé au coeur de ce joli petit village, un parking est prévu à proximité du vide-grenier.

Buvette et restauration sur place. Toilettes sur site. +33 6 10 76 26 31 Un vide-greniers est proposé au coeur de ce joli petit village, un parking est prévu à proximité du vide-grenier.

Brocante Curemonte

