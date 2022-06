VIDE-GRENIERS Marbache Marbache Catégories d’évènement: 54820

Marbache 54820 Marbache Retrouvez le Vide-Greniers de Marbache organisé par le Comité des Fêtes dans le parc du centre socio-culturel. Au programme 300 exposants, des animations, une restauration et une buvette. Présence d’un parking. Réservation pour les exposants avant le 25 juin 2022

Tarif pour les exposants : de 1 € à 26 € pour les marbichons (selon le nombre de mètres à réserver) de 11 € à 35€ pour les exposants extérieurs (selon le nombre de mètres à réserver) +33 6 15 16 25 07 https://fr-fr.facebook.com/comitedesfetes.marbache/ comité des fêtes

