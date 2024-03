Vide-greniers maison de La FélixCité Marché Daumesnil Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 07h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Un vide-greniers pas comme les autres, organisé et animé par les voisin•es avec de la musique, un vide-greniers enfants, un vide-greniers chiens & chats et une ressourcerie solidaire éphémère.

Chers habitant•es,

Aimeriez-vous participer à une initiative locale qui met en valeur le dynamisme et la solidarité de notre quartier ? Le vide-greniers maison de la FélixCité est une opportunité unique de partager, d’échanger et de créer des liens au sein de notre communauté. Nous vous invitons cordialement à rejoindre notre équipe de bénévoles pour faire de cet événement un succès inoubliable ou proposer une initiative qui vous tient à coeur.

Le vide-greniers maison de la FélixCité se distingue par son engagement envers les résident•es du 12e arrondissement. Nous accueillons exclusivement des exposant•es particuliers, des voisin•es qui souhaitent partager leurs trésors et leurs histoires. C’est une occasion parfaite pour redécouvrir les richesses cachées de notre quartier et pour créer des liens durables entre ses habitants.

Mais notre événement ne se limite pas à une simple brocante. Nous aspirons à offrir une expérience enrichissante pour toute la famille. C’est pourquoi nous cherchons des bénévoles passionnés qui souhaitent contribuer à la création d’animations citoyennes pour les enfants. Nous croyons fermement en l’importance de nourrir la curiosité et l’imagination des plus jeunes, et nous souhaitons leur offrir des activités ludiques et éducatives.

Par ailleurs, nous ne voulons pas oublier nos fidèles compagnons à quatre pattes. Nous prévoyons également des animations spécialement conçues pour les maîtres•ses des chiens et chats. Des démonstrations, des conseils pratiques et des rencontres entre amoureux des animaux seront au rendez-vous pour célébrer nos fidèles compagnons et renforcer les liens entre leurs propriétaires.

Enfin, nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture d’une ressourcerie solidaire lors de notre événement. Une ressourcerie est un lieu où chacun peut déposer des objets dont il n’a plus l’utilité et en récupérer d’autres qui pourraient lui être utiles. C’est une initiative écologique et solidaire qui contribue à réduire notre empreinte environnementale tout en favorisant le partage et la convivialité.

Votre participation est essentielle pour la réussite de notre vide-greniers maison. Que vous soyez disponible pour aider à l’organisation, à l’accueil des exposants ou à l’animation des activités, chaque contribution compte et sera grandement appréciée.

Ensemble, faisons de cet événement un véritable moment de partage, de convivialité et de solidarité. Rejoignez-nous pour faire du vide-greniers maison de la FélixCité une tradition incontournable de notre quartier.

Les fonds récoltés serviront à financer les prochaines illuminations de Noël et les animations du quartier.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : coop&lafelixcite.paris

Au plaisir de vous accueillir parmi nous !

Bien cordialement,

L’équipe d’organisation du vide-greniers maison de la FélixCité

Marché Daumesnil Bd de Reuilly 75012

Contact : https://lafelixcite.paris/evenements/vide-greniers-maison +33784860642 coop@lafelixcite.paris https://fb.me/e/1UL7hzKLv

La FélixCité Vide-greniers maison de La FélixCité à Paris 12e