VIDE-GRENIERS LUMIÈRES DE BRIÈRE Saint-Lyphard, 22 mai 2022, Saint-Lyphard.

VIDE-GRENIERS LUMIÈRES DE BRIÈRE Saint-Lyphard

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif

– 1 emplacement 20m² avec voiture 13 Euros

– 2 emplacements 40m² avec voiture et remorque ou camion 25 euros

– 3 emplacements 60m² avec camion et remorque 36 euros

Horaire des exposants

Accès au terrain à partir de 7 heures

Démontage des stands à partir de 18 heures

Enlèvement des cartons et déchets a la charge de chaque exposants

+33 7 87 58 05 95

Tarif

– 1 emplacement 20m² avec voiture 13 Euros

– 2 emplacements 40m² avec voiture et remorque ou camion 25 euros

– 3 emplacements 60m² avec camion et remorque 36 euros

Horaire des exposants

Accès au terrain à partir de 7 heures

Démontage des stands à partir de 18 heures

Enlèvement des cartons et déchets a la charge de chaque exposants

Saint-Lyphard

dernière mise à jour : 2022-04-20 par