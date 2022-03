Vide-Greniers Lumières de Brière Place de l’église 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Vide-Greniers Lumières de Brière Place de l’église 44410 St lyphard, 22 mai 2022, St lyphard. Vide-Greniers Lumières de Brière

Place de l’église 44410 St lyphard, le dimanche 22 mai à 09:00

Tarif – 1 emplacement 20m² avec voiture 13 Euros – 2 emplacements 40m² avec voiture et remorque ou camion 25 euros – 3 emplacements 60m² avec camion et remorque 36 euros Horaire des exposants Accès au terrain à partir de 7 heures Démontage des stands à partir de 18 heures Enlèvement des cartons et déchets a la charge de chaque exposants Tarif – 1 emplacement 20m² avec voiture 13 Euros – 2 emplacements 40m² avec voiture et remorque ou camion 25 euros – 3 emplacements 60m² avec camion et remorque 36 euros Horaire des exposants … Place de l’église 44410 St lyphard Place de l’église 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Place de l'église 44410 St lyphard Adresse Place de l'église 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Place de l'église 44410 St lyphard St lyphard Departement Loire-Atlantique

Place de l'église 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/

Vide-Greniers Lumières de Brière Place de l’église 44410 St lyphard 2022-05-22 was last modified: by Vide-Greniers Lumières de Brière Place de l’église 44410 St lyphard Place de l'église 44410 St lyphard 22 mai 2022 Place de l'Eglise 44410 St lyphard St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique