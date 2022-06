Vide-greniers Louzouer Louzouer Catégories d’évènement: 45210

Louzouer

Vide-greniers Louzouer, 26 juin 2022, Louzouer. Vide-greniers Louzouer

2022-06-26 06:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Louzouer 45210 Louzouer Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes :Buvette et restauration sur place. Exposants : le mètre linéaire vous est proposé à 2€ avec un café offert lors de votre arrivée!

Réservation facultative au 06 88 08 37 92 ou sur cdf.louzouer@gmail.com (de préférence). cdf.louzouer@gmail.com +33 6 88 08 37 92 Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes :Buvette et restauration sur place. Exposants : le mètre linéaire vous est proposé à 2€ avec un café offert lors de votre arrivée!

Réservation facultative au 06 88 08 37 92 ou sur cdf.louzouer@gmail.com (de préférence). copyright

Louzouer

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 45210, Louzouer Autres Lieu Louzouer Adresse Ville Louzouer lieuville Louzouer Departement 45210

Louzouer Louzouer 45210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louzouer/

Vide-greniers Louzouer 2022-06-26 was last modified: by Vide-greniers Louzouer Louzouer 26 juin 2022 45210 Louzouer

Louzouer 45210