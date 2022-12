Vide-greniers Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Vide-greniers MOULICENT Salle des fêtes Longny les Villages

2023-09-03 06:30:00 06:30:00 – 2023-09-03

Salle des fêtes MOULICENT

Longny les Villages

Orne Le Comité des Fêtes de Moulicent vous propose un vide-greniers.

Tarif exposants : 1€ le stand (de taille raisonnable), placement, obligatoirement par un membre du Comité des Fêtes.

Sans inscription.

comitedesfetes.moulicent@orange.fr

