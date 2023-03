Vide greniers Les Villettes Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Vide greniers, 17 septembre 2023, Les Villettes . Vide greniers complexe sportif Les Villettes Haute-Loire

2023-09-17 – 2023-09-17 Les Villettes

Haute-Loire Vide greniers organisé par « Villettes en fêtes » au complexe sportif des Villettes à partir de 6h – 1 € le mètre- sans réservation- places limitées à 140- buvette- restauration sur place villettes.en.fetes@gmail.com +33 4 71 66 03 14 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Les Villettes

