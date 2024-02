VIDE-GRENIERS LES RAIRIES Les Rairies, dimanche 10 mars 2024.

Envie de dénicher la perle rare ? Venez découvrir ou participer au vide-greniers organisé par l’Amicale des Ecoles des Rairies

Une belle occasion pour vous de redonner une seconde vie à vos objets ou encore d’acquérir celui tant recherché. Du vinyle aux vêtements vintage en passant par des bouquins, vous trouverez forcément chaussure à vos pieds. Belles et bonnes affaires assurées !

Tarif 6€/3m et 3€ les 3 mètres suivants (aucune inscription sur place)

Restauration et Buvette sur place

Renseignements et inscriptions au 06 71 14 34 02 après 18h ou lesrairies.ape@gmail.com

Début : 2024-03-10 08:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Les Rairies 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire

