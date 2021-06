Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Vide greniers les petits coeurs de Cuba Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Vide greniers les petits coeurs de Cuba Anglet, 27 juin 2021-27 juin 2021, Anglet. Vide greniers les petits coeurs de Cuba 2021-06-27 08:00:00 – 2021-06-27 17:00:00 Parking Leader Price Chemin de Jorlis

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet EUR 0 Vide greniers solidaire organisé par l'association humanitaire Les Petits Coeurs de Cuba. +33 6 95 43 42 56 Les Petits Coeurs de Cuba

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Anglet Adresse Parking Leader Price Chemin de Jorlis Ville Anglet lieuville 43.49983#-1.49367