Vide-greniers Le Faouët Le Faouët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Faouët

Vide-greniers Le Faouët, 3 septembre 2022, Le Faouët. Vide-greniers Terrain de foot Rue de l’Argoat Le Faouët

2022-09-03 08:00:00 – 2022-09-03 17:00:00 Terrain de foot Rue de l’Argoat

Le Faouët Côtes d’Armor Le Faouët Une centaine d’exposants particuliers et professionnels.

Installation des exposants à partir de 6h.

Petite restauration sur place grillades, sandwiches. Terrain de foot Rue de l’Argoat Le Faouët

