stade francois andré, le dimanche 20 mars à 09:00

Toute l’équipe du Comité des oeuvres sociales de La Baule-Escoublac est heureuse de débuter le Printemps en organisant un vide-greniers. Pour toutes informations et INSCRIPTIONS, vous pouvez contacter le 02.40.24.59.23. (80 emplacements (nus) (4 x3) : Stand en intérieur : 16 € – Stand en extérieur : 13 €) Bar et restauration sur place. Toute l’équipe du Comité des oeuvres sociales de La Baule-Escoublac est heureuse de débuter le Printemps en organisant un vide-greniers. Pour toutes informations et INSCRIPTIONS, vous pouvez conta… stade francois andré salle epona 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T17:00:00

