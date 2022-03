VIDE GRENIERS Langatte Langatte Catégories d’évènement: Langatte

Langatte Moselle Langatte Avis aux chineurs ! Le vide-greniers de Langatte revient dimanche 5 juin 2022 de 8h00 à 18h00. Réservations exposants au 03 87 03 49 90, 06 13 40 89 08 ou 06 50 46 91 86 +33 3 87 03 49 90 Langatte

