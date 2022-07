Vide-greniers Lagruère Lagruère Catégories d’évènement: Lagruère

Lot-et-Garonne

Vide-greniers Lagruère, 14 juillet 2022, Lagruère. Vide-greniers

Au bourg Port des Rêves Lagruère Lot-et-Garonne Port des Rêves Au bourg

2022-07-14 – 2022-07-14

Port des Rêves Au bourg

Lagruère

Lot-et-Garonne Lagruère EUR 2 2 Le Foyer Rural de Lagruère organise un Vide-greniers au « Port des Rêves » sur un site ombragé.

– Possibilité de garder le véhicule.

– Sandwichs, buvette. Le Foyer Rural de Lagruère organise un Vide-greniers au « Port des Rêves » sur un site ombragé.

– Possibilité de garder le véhicule.

– Sandwichs, buvette. Le Foyer Rural de Lagruère organise un Vide-greniers au « Port des Rêves » sur un site ombragé.

– Possibilité de garder le véhicule.

– Sandwichs, buvette. Foyer Rural de Lagruère

Port des Rêves Au bourg Lagruère

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lagruère, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lagruère Adresse Lagruère Lot-et-Garonne Port des Rêves Au bourg Ville Lagruère lieuville Port des Rêves Au bourg Lagruère Departement Lot-et-Garonne

Lagruère Lagruère Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lagruere/

Vide-greniers Lagruère 2022-07-14 was last modified: by Vide-greniers Lagruère Lagruère 14 juillet 2022 Au bourg Port des Rêves Lagruère Lot-et-Garonne

Lagruère Lot-et-Garonne