Vide-greniers Lafitte-sur-Lot, 3 juillet 2022, Lafitte-sur-Lot.

Le Bourg Rue Principale Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne Rue Principale Le Bourg

2022-07-03 – 2022-07-03

Rue Principale Le Bourg

Lafitte-sur-Lot

Lot-et-Garonne Lafitte-sur-Lot 1 1 EUR Vide-greniers & Fête du Village.

– Manèges

– de 14h à 16h : Animation « Batupagai »

Restauration & Buvette sur place.

Repas sur réservation : (Grillades-Salade-Dessert-Vin-Café).

Inscriptions – Renseignements et Réservations Repas 06.73.42.08.53 ou 06.65.30.96.62 Vide-greniers et restauration sur place.

Fête du Village. Vide-greniers & Fête du Village.

Rue Principale Le Bourg Lafitte-sur-Lot

