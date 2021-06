Lacq Lacq Lacq, Pyrénées-Atlantiques Vide-greniers Lacq Lacq Catégories d’évènement: Lacq

Pyrénées-Atlantiques

Vide-greniers Lacq, 13 juin 2021-13 juin 2021, Lacq. Vide-greniers 2021-06-13 – 2021-06-13 Salle des sports 1 Allée de Saint-Quinti

Lacq Pyrénées-Atlantiques Lacq 4 EUR Au profit des jardins familiaux d'Artix dans l'objectif de les aider à financer la plantation d'une forêt nourricière associant arbres fruitiers, châtaigniers, noyers et mellifères.

