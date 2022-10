Vide-greniers Labastide-Castel-Amouroux, 6 novembre 2022, Labastide-Castel-Amouroux. Vide-greniers

Salle des Fêtes Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne OT Coteaux et Landes de Gascogne

2022-11-06 08:00:00 – 2022-11-06 Labastide-Castel-Amouroux

Lot-et-Garonne Labastide-Castel-Amouroux Vide-grenier de l’APE de Labastide Castel Amouroux

2€ m/l et 1€ la table

Restauration sur place possible

Inscription préalable par mail : Apercu47@gmail.com ou au 06 33 14 30 62 ou au 06 17 42 64 71 Vide-grenier de l’APE de Labastide Castel Amouroux

Inscription préalable par mail : Apercu47@gmail.com ou au 06 33 14 30 62 ou au 06 17 42 64 71

Labastide-Castel-Amouroux

dernière mise à jour : 2022-10-21

